شكرا لقرائتكم خبر عن علاج متوفر و يتناوله الملايين لتخفيف أعراض عسر الهضم.. يعالج فيروس كورونا خلال" 48 " ساعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة حديثة أن الدواء المسمى Pepcid AC – الذي لا يستلزم وصفة طبية ويتناوله ملايين الأشخاص لتخفيف حرقة المعدة والارتجاع الحمضي، قد يوقف مباشرة عمل الفيروس خلال 48 ساعة او يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض كورونا وتسريع الشفاء .

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية توصل الباحثون في الولايات المتحدة إلى أن الأشخاص الذين بدأوا يتناولون هذا الدواء كل يوم أثناء الإصابة بالفيروس التاجي. فإن سعالهم وضيق التنفس قد تلاشى بعد 24 ساعة. وقال الأطباء إن كل مريض تحسن خلال 48 ساعة.

وقال الخبراء إن هذا الدواء قد يوقف مباشرة عمل الفيروس أو يعزز جهاز المناعة. وPepcid AC هو اسم العلامة التجارية في المملكة المتحدة ، وهو دواء عام يمكن أن يخفف من أعراض عسر الهضم.

وينتمي الدواء إلى فئة من الأدوية تعرف باسم مضادات مستقبلات الهيستامين 2 التي تساعد على التخلص من حمض المعدة.