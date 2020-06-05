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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت ينعي العلامة القاضي السيد علي بن محمد مديحج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020
الخليج 365 - المكـلا
نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، العلامة القاضي السيد علي بن محمد مديحج، إمام وخطيب جامع عمر بالمكلا، عميد كلية البنات بجامعة الأحقاف سابقاً، وأحد أبرز القضاة والعلماء في المحافظة والوطن.
وأعرب المحافظ عن خسارة المحافظة والوطن والأمة الإسلامية برحيل العلامة القاضي السيد علي بن محمد مديحج، أحد أبرز قضاة المحافظة وعلمائها والمتصدّر للفتوى الشرعية في وقته رحمة الله.
منوهاً بالدور الذي أسهم به فضيلة العلامة مديحج في مجال القضاء الشرعي ونشر العلم والدعوة والوعظ والارشاد، بالإضافة إلى خطبه ومحاضراته ودروسه القيّمة التي كانت تؤثر في الناس وتوصل رسالة الوعظ والتأثير الى قلوبهم من على منبر جامع عمر بمدينة المكلا وفي قاعات الدرس بجامعة الأحقاف والمساجد والمواقع العامة، والتي كان يدعو فيها إلى الخير والتسامح والصلاح والتعاون ونبذ العنف والكراهية والوسطية.
وكان فضيلته -رحمه الله- من أبرز علماء الدين الذين خدموا مجتمعهم بالكلمة والموعظة الحسنة، والحكم بالعدل وتقوى الله في إصدار الأحكام القضائية والفتوى الشرعية، وفعل الخير والإصلاح بين الناس.
وتقدّم المحافظ بخالص التعازي لأولاده، عبدالله ومحسن ومحمد وحامد، ولأبناء حضرموت والوطن والأمة الإسلامية برحيل العالم الإسلامي السيد علي بن محمد مديحج، سائلاً المولى تعالى أن يشمله بالرحمة والمغفرة والجنة، وأن يخلفه بالجزاء الحسن نظير جهوده العلمية والخيرية وخدمته لأمته ومجتمعه، وأن يلهم أهله وذويه وطلابه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون.
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