شكرا لقرائتكم خبر عن الجائحة تؤخر محاكمة رموز نظام البشير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الخميس، أسباب تأخر محاكمة رموز النظام البائد، لافتًا إلى أنه يعود إلى انتشار الجائحة.

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وأوضح عبد الله حمدوك: " لو طال أمد هذه الجائحة، لا بد من إيجاد تفكير لإقامة هذه المحاكم في قاعات كبيرة، وكان طموحنا أن تكون هذه المحاكمات قد انتهت الآن "، مؤكدًا على وجود مقترحات في هذا المجال.

وأشار " حمدوك " إلى أن السودان في وضع ديمقراطي وكسلطة تنفيذية ليس لدينا سيطرة وتأثير على النيابة العامة والقضاء وهي أجهزة مستقلة، ولكن عملنا على تذليل كافة العقبات التي تواجههم في سبيل محاكمة رموز النظام البائد" .