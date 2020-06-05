شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر» يحذف فيديو جديد لترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعد موقع "تويتر" من جديد ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحذف مقطع فيديو تنعي فيه حملة دونالد ترامب، المواطن الأميركي جورج فلويد من على منصة الرئيس الأميركي، مشيرا إلى شكوى تتعلق بحقوق النشر.

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وأظهر الفيديو ترامب وهو يتحدث في خلفية الفيديو الذي يضم صورا ولقطات لمسيرات احتجاج وأحداث عنف بعد موت فلويد، إثر إلقاء القبض عليه بطريقة عنيفة.

واوضح الموقع أن الفيديو المنشور على حساب حملة الرئيس لا يتسق مع سياسته الخاصة بحقوق النشر، مردفا بأنهم يستجيبون لشكاوى حقوق النشر المقنعة التي يرسلها أصحاب حقوق النشر أو ممثلون شرعيون للموقع.