شكرا لمتابعة خبر عن صحفي يمني : كورونا يفتك بسكان محافظة الحديدة والحوثي غير مكترث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي سامي غالب، على حسابه في الفيسبوك، إلى أن مدينة الحديدة هي رابع أكبر حاضرة يمنية على الأقل، ومحافظة الحديدة هي ثاني أكبر محافظة سكانا (بعد تعز، وبالتقارب مع إب وصنعاء).

وأكد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة الحديدة بالمئات، والوفيات بالعشرات طبقا لتقدير مصادر محلية.

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وذكر أن مسحات الفحص للإصابات ترسل إلى صنعاء، وهناك يتم التكتم طبق "خرافة" الجهاديين الحوثيين، "لا تهويل ولا تهوين".

وقال الصحفي سامي غالب، إن الحديدة خارج حسابات الحوثيين أساسا، ولذلك لا يكاد أحد يكترث لمصيرها مع انتشار الفيروس في حواريها وحواضرها وقراها.

وخلص إلى القول: "عروس الساحل الغربي تواري ضحايا كورونا وحيدة، ونحيب (أصحاب القلوب البيضاء) لا تلتقطه آذان المحتربين في اليمن، وإذا التقطته في صنعاء (وهذا مؤكد) فلا موجب للتهويل".