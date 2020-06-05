عدن: سيول جارفة تغمر أحياءاً سكنية في كريتر والتواهي (صور)

خلفت السيول الجارفة التي أعقبت أمطاراً غزيرة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، اليوم الخميس، خسائر مادية كبيرة في أملاك المواطنين.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن سيول الأمطار التي شهدتها عدن اليوم، غمرت أحياء سكنية في مديريات صيرة والتواهي، وكان أبرزها في حي كريتر بمديرية صيرة.



وأشارت المصادر إلى أن سيول الأمطار غمرت منازل المواطنين وجرفت الأثاث والأجهزة في مشهد مكرر لماحدث أواخر ابريل الماضي.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل صوراً لبعض المنازل وهي تغرق في مياة الأمطار.



ولم ترشح حتى الآن معلومات تفصيلية عن حجم الخسائر المادية أو البشرية بسبب تلك السيول.



ومن شأن هذه السيول التي جاءت أعقبت أمطار غزيرة بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب عدة مدن يمنية، أن تضاعف من معاناة أبناء مدينة عدن التي تغرق في أزمة من الحميات والأوبئة الفيروسية بسبب سيول الأمطار التي شهدتها المدينة أواخر ابريل الماضي، وأدت حتى الآن إلى وفاة نحو 2000 شخص وفق تقارير طبية.



ودعا السكان الجهات المختصة إلى سرعة تصريف المياه الراكدة وفتح العبارات للسيول، لتلافي كارثة جديدة تلوح في الأفق.



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