شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس المجلس الانتقالي يعلن القبض على متورطين بقتل "نبيل القعيطي".. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بث نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك اليوم في بث مباشر على حسابه أن قوات الأمن في عدن ألقت القبض على عدد من ”المشتبهين“ المتورطين في قتل المصور الصحفي نبيل القعيطي.



وقال بن بريك إن لديهم تسجيلات توثق الحادثة، موضحا أن البحث جارٍ لتعقب بقية المتورطين.

وكان القعيطي قد اغتيل قرب منزله في منطقة دار سعد في عدن، وأسعف إلى مستشفى تديره مؤسسة ”أطباء بلا حدود“، حيث

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