شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن رسمياً عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد في هذا التوقيت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، بأنه تم استعراض الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، كما تم استعراض جهود واجراءات وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران.

وقال المستشار نادر سعد: في ضوء متابعة المستجدات، سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة المقترحة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس “كورونا” وما تتضمنه من ضوابط احترازية.

واكد انه تم عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، كما تم استعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها.