شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإيراني يحرق عمالًا أفغان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو، سيارة تشتعل وبداخلها عمال أفغان في إيران، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن الحادث وقع أمس الأربعاء؛ إذ أطلقت قوات الأمن في محافظة يزد وسط البلاد، النار على سيارة تحمل ركابًا أفغانًا.

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وأدى ذلك إلى مقتل وإصابة عدد من الركاب، فيما ذكر شهود عيان أن قوات الأمن هربت عندما شاهدت النار تشتعل بالسيارة.

وأعلنت السفارة الأفغانية في طهران، أنها ” بدأت تحقيقا في الموضوع، بعد أن علمت بحادث سير على طريق محافظة يزد، وأن الركاب كانوا مهاجرين أفغانا “.

وأضافت، أن ” أسباب الحادث لا تزال مجهولة، وأن ما ظهر في مقطع الفيديو حادثة مفجعة “ ، متابعة ” أنها أوكلت إلى البعثة العسكرية في القنصلية الأفغانية بمدينة زاهدان، جنوب شرق إيران، مهمة التحقيق في القضية“.