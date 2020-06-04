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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: إندلاع مواجهات عنيفة على تخوم «زنجبار» والجيش يتقدم من ثلاثة محاور .. ومصادر تكشف عن المسافة التي تفصله عن عدن

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، اليوم في العديد من جبهات القتال بمحافظة أبين.

وذكرت مصادر ميدانية في تصريح لـ " أحداث نت " قبل قليل، أن المعارك تجددت بين الطرفين ظهر اليوم ، في محيط مدينة زنجبار مركز محافظة أبين ،على بعد 60 كم شرق العاصمة المؤقتة عدن. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: تفاصيل عملية محاولة اغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عاجل الحكومة الشرعية تطلع الكويت على الكارثة الحقيقية التي تحدق باليمن والمنطقة عاجل... انفجار عنيف وضخم في معسكر للجيش الوطني بمأرب وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات بارزة.. أسماء وتفاصيل أولية ورد للتو.. قناة "المسيرة " تفاجأ سكان العاصمة ببث هذا الخبر الصادم والمثير للمخاوف ! تفاصيل مكالمة مسربة بين رئيس الوزراء معين عبدالملك وريم الهاشمي بعد انتهاء موتمر المانحين وماذا دار حول ظهور طفلها Advertisements وردنا الان.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير "سعود"(صورة) وردنا الان.. خبير فلكي يقول :صنعاء ستشهد ظاهرة فلكية لم تشهدها أي عاصمة في العالم !شاهد ماهي! لأول مرة منذ هروبها..السعودية رهف القنون تكشف من هو عشيقها ( صورة ) بعد واقعة ريم الشمري.. محامية كويتية تعتذر للمصرين وتدافع عنهم وقالت المصادر ، أن قوات الجيش تتقدم من ثلاثة محاور نحو مدينة زنجبار، بعد دكها لتجمعات وآليات مليشيات الانتقالي بقصف مدفعي عنيف، في منطقة الطرية شرقي زنجبار. وكشفت المصادر عن تمكن قوات الجيش، من فتح ممر بإتجاه غرب مدينة زنجبار . وأضافت المصادر بأن مليشيات الانتقالي في الأجزاء التي تسيطر عليها من وادي سلا ، تعرضت لعملية التفاف ناجحة من قبل قوات الجيش والحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد . مشيرة إلى فرار العديد من عناصر الانتقالي من المواقع التي كانت تحت سيطرتها في وادي سلا. وأوضحت مصادر "أحداث نت " أن قوات الجيش أصبحت على مسافة قريبة من مدينة جعار مركز مديرية خنفر ، بعد أن تمكنت من السيطرة على ما تبقى من منطقة الدرجاج في عملية الالتفاف التي نفذتها بعد ظهر اليوم. كما كشفت المصادر عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة من مليشيات طارق صالح إلى جبهة الشيخ سالم بمحافظة أبين لأسناد مليشيات الانتقالي في صد زحوفات قوات الجيش عبر طريق قرن الكلاسي. وأفادت بأن المواجهات في الأثناء تدور على تخوم زنجبار من ثلاثة محاور . متوقعة سيطرة الجيش على المدينة خلال الساعات القليلة القادمة.

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