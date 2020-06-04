شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار 5 وافدين في الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم 5 وافدين في الكويت على الانتحار، خلال الـ72 ساعة الماضية.

وحسب صحف محلية، فإن نيبالي وثلاثة هنود أقدموا على الانتحار خلال يومين، بينما أقدمت هندية، أمس على الانتحار أيضًا لترفع العدد إلى 5 حالات بعدما أنهت حياتها في منطقة سلوى بقطعة قماش (شرشف) في منزل كفيلها.

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ووفق رواية مصدر أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية، تلقت أمس، بلاغاً عن حالة وفاة في منطقة سلوى، وعلى الفور توجهت دوريات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وعند وصول عناصرها تبيّن وجود عاملة منزلية منتحرة.

وأضاف المصدر أن «كفيل الهندية ذكر أنها لم تكن تعاني من شيء ولم يكن ينقصها شيء، ومن المحتمل أن تكون تلقت خبراً من بلدها دفعها للانتحار، وتم رفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي، وجار فتح تحقيق في الواقعة».

وكالات