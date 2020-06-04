وزير المالية: محطة الشحر خطوة متقدّمة في انتاج الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

الخليج 365 - المكـلا

أكد وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك أن مشروع محطة الشحر الكهربائية 40 ميقاواط يعدّ خطوة متقدّمة في مجال انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى حضرموت والوطن.



وقال في تصريح للمكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت لدى زيارته التفقدية اليوم لمحطة كهرباء الشحر وكلية الشرطة بحضرموت، إن مشروع محطة الشحر مشروعاً متميزاً على مستوى الجمهورية كونه مشروع وطني يأتي لمعالجة الحلول الترقيعية التي اعتمدتها بعض المحافظات في انتاج الطاقة، ويقدّم المشروع أملاً في ايجاد حلول استراتيجية وطنية لمشاكل الكهرباء، مشيداً بما شاهده من مكونات للمشروع البالغ نسبة انجازه 72 %، متمنياً انجاز مشاريع مماثلة باستخدام الطاقة النظيفة، للنهوض بالواقع الاستثماري في المحافظة والوطن.

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وأشاد وزير المالية بمشروع كلية الشرطة بحضرموت، وبمكونات المشروع الذي أسهم في استقطاب الطلاب من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، للانخراط في التعليم الأكاديمي الشرطوي، والمشاركة في حفظ أمن الوطن.

وأكد الوزير بن بريك أن وزارة المالية تدعم مثل هذه المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تخدم المواطنين وتدعم عملية التنمية والأمن والاستثمار في البلد.