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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة للوقوف على أضرار الأمطار في حجر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
الخليج 365 - المكـلا
أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، القرار رقم "119" لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة للوقوف على أضرار الأمطار والسيول بمديريتي حجر وبروم ميفع.
وقضت المادة الأولى من القرار بتشكيل اللجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، وينوبه مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سعيد باخلعة، وعضوية المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري ونائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان ومدير عام مديرية حجر ومدير عام مديرية بروم ميفع وقائد لواء حضرموت بالإضافة الى الأستاذ مطيع حسين باراس عن مكتب المحافظ.
وقضت المادة الثانية من القرار بنزول اللجنة الى مديريتي حجر وبروم ميفع والمكوث بها للوقوف على مستوى ما أحدثته الأمطار والسيول من أضرار في مختلف المواقع بالمديريتين، وأن تقوم اللجنة على إغاثة المنكوبين بصورة عاجلة والمكوث في المديريتين حتى انتهاء مهامها، والاستعانة بالمهندسين المختصين بالمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والطرق والجسور ورفع تقرير متكامل عن نتائج عملها للأخ محافظ المحافظة.
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