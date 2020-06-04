مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على منازل المواطنين في حيس جنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

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وأفادت مصادر محلية في حيس عن قيام عناصر الحوثيين بإطلاق وابل من نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب منازل المواطنين والتجمعات السكانية في المديرية.

وأضافت المصادر ان النيران الحوثية تسببت باقلاق السكينة العام وخلفت حالة من الخوف والرعب بين المواطنين الآمنين في منازلهم.

هذا وقد أصيبت امرأه وتدعى جمعة جنيد البريجي جراء استهداف الحوثيين لمنزلهم في ذات المديرية، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم المليشيات، في ظل صمت أممي مخزٍ.