أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي للفترة الصباحية، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ 100 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لدعم اليمن https://www.elyamnelaraby.com/483962 ـ المعلمي: التعهدات المالية التي قدمت في مؤتمر المانحين لليمن تؤكد نجاحه https://www.elyamnelaraby.com/483956 ـ سلاحه الكاميرا.. صديق مقرب من نبيل القعيطي يكشف لــ"الخليج 365" ما وراء اغتياله https://www.elyamnelaraby.com/483955 ـ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مأرب وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/483953 Advertisements ـ حضرموت.. شركة النفط في الوادي والصحراء ترفع أسعار المشتقات النفطية https://www.elyamnelaraby.com/483949 ـ الأرصاد يحذر المواطنين من استمرار المنخفض الجوي ويتوقع امتداد تأثيره نحو عدن https://www.elyamnelaraby.com/483940 ـ البحسني يوجه لجنة برئاسة الوكيل الفني بسرعة النزول الى مديرية حجر اليوم https://www.elyamnelaraby.com/483936 ـ مجلس الأمن القومي الأمريكي يتهم الحوثي بالاستمرار في مهاجمة السعودية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع https://www.elyamnelaraby.com/483927 ـ توضيح يكشف حقيقة العلاقة بين اعصار نيسارغا في شرق بحر العرب بامطار وسيول اليمن https://www.elyamnelaraby.com/483926

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