شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تلغي الحجر الصحي للعائدين من الخارج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ مطار القاهرة أمس الأربعاء، إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني. وأفاد مصدر مسؤول بمطار القاهرة الدولي أنه تم إخضاع 450 عالق وصلوا على متن 3 رحلات استثنائية من بيروت، لإجراء اختبارات فيروس "كورونا" داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أى أعراض او اشتباه في إصابتهم، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تلغي الحجر الصحي للعائدين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.