شكرا لبحثكم عن خبر لسبب غريب.. أب يمني يذبح طفلته الرضيعة ويفصل رأسها عن جسدها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أقدم أب يمني على ذبح طفلته الرضيعة وفصل رأسها عن جسدها أمس الثلاثاء، في محافظة عمران (شمال اليمن).
وقالت مصادر محلية إن المواطن محمد عبدالله غضبتين قام بذبح طفلته ذات الستة أشهر، في منطقة الضبر الواقعة على بعد 15 كيلوا من مدينة عمران عاصمة المحافظة.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه عقب ساعات من ارتكاب الجريمة بمساعدة أبناء المنطقة.
وبحسب المصادر، اعترف الجاني خلال التحقيقات بذبح طفلته، مبررا الجريمة البشعة برؤيته في المنام أنه يذبحها كما فعل نبي الله إبراهيم.
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