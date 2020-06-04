شكرا لبحثكم عن خبر هو الثاني من قيادات المؤتمر خلال 24 ساعة.. وفاة شيخ قبلي وعضو مجلس النواب بكورونا في صنعاء (الاسم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي شيخ قبلي وعضو مجلس النواب والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام، في صنعاء، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت مصادر طبية، إن عضو مجلس النواب الشيخ ناجي أحمد عتيق الشيخ، توفي اليوم الاربعاء، في صنعاء، بعد أيام من ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أن الشيخ تدهورت حالته الصحية في الساعات الماضية، أثناء خضوعه للعلاج بعد تأكيد إصابته بالفيروس.

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والشيخ هو ثاني قيادي في حزب المؤتمر يموت بسبب كورونا في صنعاء في غضون 24 ساعة الماضية فقط، وذلك بعد ان أكدت مصادر متعدة وفاة عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر، والوكيل السابق لوزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب، عبد الرحمن حسن الحسني، بكورونا في صنعاء.

ونعى مهدي المشاط رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع لمليشيا الحوثي، البرلماني الشيخ وقال إنه توفي إثر مرض عضال الم به، وهو الوصف الذي يقوله المشاط لكل وفيات كورونا في مناطق سيطرة المليشيات.

وتكشف التعازي التي يبعثها مهدي المشاط حقيقة مدى انتشار وباء كورونا في مناطق سيطرتهم، بالإضافية إلى التعازي التي تملأ وسائل التواصل الاجتماعي لأقارب متوفين نتيجة كورونا بمناطق سيطرة الحوثيين، وتتحدث مصادر طبية وصحية عن آلاف الإصابات ومئات الوفيات حتى الآن.

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية ترفض الإفصاح والإعلان عن احصائية جديدة للمصابين بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها منذ إعلانها منتصف مايو المنصرم، ارتفاع عدد الإصابات بالوباء إلى 4 حالات بينها حالتا تعافي وحالة وفاة، واكتفت بالإعلان عن ظهور حالات في محافظات عدة دون تحديد عددها.