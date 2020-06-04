الطيران ينقذ حياة مواطن حاصرته السيول في القطن بـ"حضرموت"

نفذ، الطيران العمودي، التابع للمنطقة العسكرية الأولى، اليوم الأربعاء، عملية انقاذ ناجحة لمواطن حاصرته السيول الجارفة، بمنطقة هينن بمديرية القطن، بوادي وصحراء حضرموت "شرقي اليمن".

وذكر "إعلام المنطقة العسكرية الأولى"، "أنه تلقي بلاغ من لجنة الطوارئ، التي شكلتها السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، يفيد بغرق مواطن في سيول هينن بمديرية القطن".

وشهدت مديريات حضرموت الوادي والساحل، خلال يومين متتالية، أمطاراً غزيرة وسيول جارفة، تأثراً بالمنخفض الجوي.

والخميس الماضي، توفي وكيل وزارة الصحة مدير مكتب الصحة بوادي حضرموت، الدكتور عبد الجبار الجريري غرقا بسيول الأمطار في بحر العرب بمحافظة حضرموت، أثناء أدائه الواجب.

