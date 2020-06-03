شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يستهزأ بـ"ترامب" بتصريح غريب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �خر أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، اليوم الأربعاء، من التقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسة بالقرب من البيت الأبيض، وهي الزيارة التي اقتضى لإتمامها تفريق المحتجين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. ولم يقرأ ترامب أي مقطع من الإنجيل بعد أن ذهب مترجلا لكنيسة القديس يوحنا الأسقفية لالتقاط الصورة، مساء يوم الإثنين. وقال كومو في إيجاز صحفي قبل أن يقرأ بعض فقرات من الكتاب المقدس: ”الرئيس رفع الإنجيل ذلك اليوم في العاصمة واشنطن. نحن هنا في نيويورك نقرأ الإنجيل“. وكومو المنتمي للحزب الديمقراطي والذي دائما ما يتبادل الانتقادات مع الرئيس الجمهوري، قال أيضا إنه ضد استخدام العسكريين العاملين بالخدمة في إخماد الاضطرابات التي تهز البلاد، مشيرا إلى أن وزير الدفاع بإدارة ترامب عارض الفكرة. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في إيجاز صحفي إنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر قوات عسكرية عاملة للتصدي للاحتجاجات، وهي الخطوة التي هدد بها ترامب. كما قال كومو إن المحتجين في مدينة نيويورك كانوا سلميين بشكل عام يوم الثلاثاء، وأشاد بتعامل الشرطة مع الحدث، وذلك بعد يوم من انتقاده شرطة المدينة ورئيس بلديتها؛ لإخفاقهما في أداء عملهما.

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