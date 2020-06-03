اغلاق عدد من المنشآت الغذائية المخالفة بالشحر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 الخليج 365 - الشحر ضبط السلطات المحلية بمدينة الشحر بحضرموت، عددا من المخالفات والتجاوزات في بعض المطاعم والتي لا تتماشى مع تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا والمسبق تعميمها وتوجيه مالكي المطاعم بالعمل بها .

Advertisements هذا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة المنشآت الغذائية المخالفة وإغلاق عدد من المطاعم لمخالفتها للاشتراطات الصحية والتوجيهات الوقائية المعممة مؤخراً والقاضية بالبيع للمواطنين سفري وعدم السماح بتناول الأطعمة بداخل صالات ومفارش المطاعم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد . وأوضح رئيس قسم الإصحاح البيئي بمكتب الأشغال العامة بالشحر الاستاذ مجدي محمد معوضه بأن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري وأن المختصين بالقسم على متابعة مستمرة للمنشآت الغذائية لضمان تقديم أطعمة صحية للمستهلك وكذا إلتزام مالكي تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية المعممة ، شاكراً الدور الإيجابي لأفراد أمن مديرية الشحر المرافقين للحملة بقيادة نائب مدير البحث مساعد أول حسين الجهري وأفراد قسم البحث بأمن مديرية الشحر لانجاح حملة الإغلاق وضبط المخالفين.

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