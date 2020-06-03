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تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم الأربعاء وقد جاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي: 179.5

 

الدولار :   681

 

الدرهم :   182.5

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اسعار البيع

 

السعودي:   180.2

 

الدولار :   684

 

الدرهم :   185

 

وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى

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