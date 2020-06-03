مقرب من القعيطي يكشف عن المكالمة الأخيرة معه ومحاولات اغتياله السابقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

سيد مصطفي

الجريمة كانت على بعد أمتار من المنزل" بتلك الكلمات وصف عمار الوحش ابن عمة الإعلامي نبيل القعيطي المشهد الأخير في حياته، مبينًا أنه خرج من البيت وقت الظهر ولم يبعد سوى 50 متر من البيت، وتم الحادث معه في السياره من الخلف.



Advertisements

وأكد الوحش لـ"الخليج 365"، أنه في الفترة الأخيرة كان متواصلين معه عبر الجوال، اتصالاته الأخيرة مع القعيطي على الجبهات في شقرة كل الاتصالات لأنه كان يعرف منه أخبار الجبهات والانتصارات الجنوبية الأخيرة، بينما كان الإتصال الأخير يحول الفلوس إلى المحتاجين من اهله.

وتحدث ابن عمه القيطعي، عن محاولات الاغتيال السابقة لنبيل والتي كانت جميعها في أيام حرب2015، الأولى عبر شظية كادت تودي بحياته ولكن كان معه الدرع الواقي، وفي محاولة ثانية في أيام الحرب عبر قوات الحوثيين، ورغم عن ذلك لم يكن يجلس مع أهله إذا في أي شيئ على الحدود أو داخل عدن اول واحد يحضر كان نبيل.