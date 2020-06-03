زميلة نبيل القعيطي تكشف لـ"اليمن العربي" عن مواقفه أثناء العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

سيد مصطفي

وصفت مريم بارحمة، الصحفية الجنوبية وزميلة نبيل القعيطي بأنه أفضل إعلامي شاهدته بحياتها، سواء في. مهنية وانضباط بالعمل وشجاعة وأخلاق سامية و تواضع وطيبة وإنسانية كان أيقونة في سماء الصحافة الجنوبية ورافد لنقل الأحداث والحقيقة بمصداقية وأمانة وإخلاص.



وذكرت بارحمة لـ"الخليج 365"، موقف شجاع منه أثناء مسيرات وفعاليات الحراك الجنوبي. كانت وقفة احتجاجية أمام صحيفة 14 أكتوبر بالمعلا لأن السلطات حاولت وقتها إغلاقها لإسكات الصوت الجنوبي.

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وكان نبيل يصور معهم انتهاك قوات الأمن المركزي بكل شجاعة ودون أي خوف ولاحظوا انه كان يصور بكاميرته وأخذت قوات الأمن المركزي كاميرته بقوة السلاح منه.

وبينت الصحفية الجنوبية، أن القعيطي ظل صامد وأخرج جواله يصور به، وعندما اخذوا كاميرته أصيب بجروح طفيفة لكن ظل صامد صمود الجبال، وكان دائما يصور وهو بالصفوف الامامية كان شجاع وصادق هذه الأحداث كانت في عام 2013م او 2014.

وأردفت بارحمة، أن القعيطي كان يساعد الجرحى وأسر الشهداء بنقل معاناتهم. كانت يده ممدودة للخير يصور ويساعد الابتسامة لا تفارق شفتيه حتى في أصعب المواقف.