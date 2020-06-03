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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الذي تسبب في مقتل المصور نبيل القعيطي حسب ما قالت مصادر إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي

قال صحافي وإعلامي يمني عبر حسابه على تويتر وهو يتساءل ‏هل كان هذا الفيديو وراء اغتيال المصور نبيل القعيطي في عدن صباح اليوم 2/6 خصوصا وان ناشط اماراتي غرد بعد خبر وفاة نبيل انه تلقى عتاب قاسي كما قال من خلفان المزروعي ضابط المخابرات الاماراتي في الجنوب حول الفيديو -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: لأول مرة منذ هروبها..السعودية رهف القنون تكشف من هو عشيقها ( صورة ) Advertisements بعد واقعة ريم الشمري.. محامية كويتية تعتذر للمصرين وتدافع عنهم ورد للتو..الشيخ سلطان البركاني يتوعد بمعاقبة السفير العياشي ويشكل لجنة تحقيق عاجل:الزبيدي يدق ساعة الصفر وطارق عفاش يحرك 7 الوية لسحق قوات الشرعية في زنجبار 5 ذئاب بشرية في بلد عربي يفقدون مراهقة يمنية عذريتها والشرطة ترفض معاقبتهم ( صورة )

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