كورونا.. تسجيل حالتي وفاة وست إصابات جديدة بتعز

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز،(جنوبي غرب اليمن) اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة وست إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 المستجد.

وقالت المتحدث باسم اللجنة الدكتور أحمد منصور في الإيجاز اليومي، إنه تم اليوم فحص 13 حالة مشتبهة وكانت النتيجة، ثمان حالات إيجابية(مصابة) منها حالتي وفاة، وخمس حالات سلبية.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بالمحافظة بلغ 62 حالة بينها 15 حالة وفاة وأربع حالات تعاف.

وذكر أن الحالات النشطة 43 حالة تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة وإشرافها.

ولفت إلى أن فرق الاستجابة السريعة تقوم بالتقصي والتتبع للجمع المعلومات عن الحالات المخالطة للحالات المؤكدة ووضعها في الحجر المنزلي وأخذ عينات وتسليمها للمختبر المركزي لفحصها.

