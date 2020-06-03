شكرا لبحثكم عن خبر شاب يرتكب "مذبحة مروعة" في تعز ويقتل والديه وشقيقيه واثنين من جيرانه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدم شاب يمني على قتل والديه وشقيقه وشقيقته واثنين من جيرانه رمياً بالرصاص في إحدى قرى ريف تعز (جنوب غرب اليمن).

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وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الشاب علي عبدالمغني عبده فرحان من منطقة الزوحة في مديرية شرعب السلام أطلق الرصاص على والديه في وقت متأخر من مساء الإثنين وأرداهما قتيلين.

وأوضح المصدر أن الشاب فرحان أفرغ بقية رصاصات بندقيته الآلية في أجساد أشقائه المتواجدين في المنزل ما أدى إلى مقتل شقيقته الكبرى وشقيقه الأصغر وإصابة إثنين من إخوانه إصابات خطيرة.

وتأتي الجريمة المروعة بعد دقائق قليلة من قيام الشاب نفسه بقتل اثنين من جيرانه بالرصاص وفق المصدر الذي أشار إلى أن الجاني يعاني من مرض نفسي.