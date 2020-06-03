شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يفجرون مفاجأة: بتنا قاب قوسين من إنتاج علاج كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الناطق الرسمي باسم وزارة صحة الحوثيين يوسف الحاضري، إنهم باتوا قاب قوسين أو أدنى من إنتاج العلاج لـ(كوفيد 19).

وأضاف في تغريدة على تويتر" الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية ستعلن قريباً إنتاج الدواء واللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد أن شعرت أن اليمنيين قاب قوسين من إنتاج العلاج لـ(كوفيد 19).

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واختتم بالقول “ستذكرون ما أقول لكم وقريباً ستسمعون المنظمة تعلن قرب انتاج الدواء واللقاح”.

وكان وزير الصحة في حكومة الحوثيين طه المتوكل، قد كشف في لقاء موسع عقده السبت، مع الكوادر الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة عن الاقتراب من اكتشاف علاج لفيروس كورونا.

وقال المتوكل إن "هناك أبحاث ودراسات مستفيضة وكبيرة وواعدة واعدة بكل ما تعني كلمة واعدة سيصبح العلاج من اليمن".

واعترفت صحة الحوثيين، رسمياً، الجمعة، بتفشي فيروس كورونا في العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى تقع تحت سيطرتها دون أن تفصح عن أعداد الإصابات.