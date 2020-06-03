شكرا لبحثكم عن خبر في حادثة مروّعة.. شاب يقتل معظم أفراد أسرته وبعض جيرانه شمالي تعز (التفاصيل) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أقدم شاب من أبناء مديرية شرعب السلام محافظة تعز على ارتكاب مجزرة مروعة راح ضحيتها ستة قتلى معظمهم من أسرته واثنين جرحى حالتهم خطِره.
وأفادت مصادر محلية بقيام المدعو علي عبده المغني مساء أمس الاثنين الثلاثاء بإطلاق النار صوب امرأة وآخر من جيرانه ليقتلهما على الفور ويتجه بعدها إلى المنزل لقتل والديه وأخته الكبرى وأخيه الأصغر وجرح اثنين آخرين من أشقائه تم إسعافهم وحالتهم خطره.
وأكدت المصادر أن الشاب لقي مصرعه في منزله بقرية الزوحة صباح اليوم الثلاثاء بعد أن رفض تسليم نفسه خلال اشتباكه مع الأجهزة الأمنية في المديرية .
وقال مصدر محلي لـ(يمن برس) :" إن القاتل يعاني من اضطرابات نفسية واعتقاد بالسحر والجن ويبدو أن مشكلات عائلية خاصة فاقمت الكارثة".
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