شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن حالة الاستنفار والتعبئة الشاملة في مناطق سيطرتها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلاية، الثلاثاء، حالة الاستنفار والتعبئة الطبية الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في المناطق الخاضعة لسيطرتها بينها العاصمة صنعاء.

ونقلت قناة المسيرة الحوثية، عن وزير الصحة العامة والسكان التابع للمليشيات طه المتوكل قوله، إنه سيتم العمل على توفير الحماية الكاملة للكوادر الطبية بكل الإمكانات المتاحة، داعيا رجال المال والأعمال والخيرين والمنظمات للقيام بواجبهم في توفير وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية.

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ووجه الوزير الحوثي المستشفيات العامة والخاصة بمنع دخول أي شخص إليها إلا بعد لبس الكمامة والقفازات، داعياً المواطنين لعدم الذهاب للمستشفيات إلا للحالات الطارئة.

وتقول تقارير يمنية محلية إن المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، خصوصا العاصمة صنعاء، تعاني من انتشار كبير لوباء كورونا، الذي أدى إلى وفاة العديد من السكان، وسط تكتم من قبل الجماعة حول العدد الإجمالي لضحايا الجائحة.

وحتى مساء اليوم الاثنين، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في اليمن 354، بينها 84 وفاة، و14 متعافيا ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.