تعرف على قصص أربعة رؤساء رفعوا ”القرآن” و”الانجيل” في أوقات مختلفة !

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعاد رفع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لنسخة من الانجيل أمام كنيسة سانت جون، الى الأذهان، ثلاثة مواقف مماثلة ومختلفة، رفع فيها القرآن الكريم.

أولها قيام الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، برفع القرآن الكريم والدعوة للاحتكام اليه، أثناء انتفاضة 2011، ومثله الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق؛ واللذين اثارا فضول نشطاء وصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، معتبرين أن الرئيس السابق صالح مثله مثل الرئيس العراقي صدام حسين؛ رفعا المصحف كي لا يسقطا وطنيهما، بعكس من يرفع اليوم المصحف كي لا يسقط من تحته الكرسي.

صحفيون أمريكيون ويمنيون، أعادوا نشر صورة الرئيسين الأمريكي واليمني وهما يرفعان الكتابان المقدسان في بلديهما.

وفي موقف مختلف بعض الشيء، نشر موقع (أطلس أبسكورا) الأمريكي، تفاصيل مثيرة عن مصحف، هو الأول من نوعه، والذي كتب بدماء الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال الموقع، إن المصحف الذي كتب في التسعينات، ويبلغ عدد صفحاته 605 صفحات متوسطة الحجم، يشمل جميع سور القرآن الكريم، وكتبت حروفه بما يزيد على 27 لتراً من دماء صدام حسين، وقام بكتابته الخطاط والفنان العراقي المقيم حالياً بالأردن عباس شاكر جودي.

أما مكتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فنشر صورة له يحمل فيها القرآن رافعاً إياه قائلاً: "القرآن الكريم نزل في مكة وقُرأ في القاهرة وكتب في إسطنبول.. واليوم قررت تركيا تدريس اللغة العربية لغة القرآن مادة أساسية في مدارسها".

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