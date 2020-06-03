شكرا لبحثكم عن خبر زيادة سعرية جديدة في المشتقات النفطية بحضرموت (وثيقة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت شركة النفط اليمنية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء والساحل، اليوم الثلاثاء، زيادة في أسعار المشتقات النفطية.

وبررت الشركة في تعميم أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن الزيادة السعرية نتيجة للارتفاع العالمي لاسعار المشتقات النفطية وكذلك إرتفاع سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني؛ ما أدى الى عزوف التجار عن تسويق المشتقات النفطية للسوق المحلي بالاسعار السابقة.

وأشارت إلى أنه وعلى ضوء هذه المتغيرات فقد قررت لجنة تحليل عروض الاسعار بالشركة ولما تقتضيه المصلحة العامة إقرار تسعيرة جديدة لمادتي البترول والديزل؛ بمائتي ريال للتر الواحد من البنزين و 230 للتر الواحد من الديزل.

وذكرت بأنه سيتم بدء البيع بالتسعيرة الجديد من الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء.

وكان السعر السابق في المحافظة للبترول 170ريال للتر الواحد، و 200 ريال للتر الواحد من الديزل.

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