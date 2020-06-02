شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وذلك أثناء تلقيها العلاج في مركز الحجر الصحي بمدينة الغيضة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وجاء ذلك عقب تسجيل مكتب الصحة بالمهرة ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، إحداها تعافت والأخرى ما تزال تتلقى الرعاية في مركز الحجر الصحي.

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