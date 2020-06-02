شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع عدد من ميليشيا الحوثي في جبهة نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجُرح آخرون اليوم في قصف لمدفعية الجيش الوطني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

Advertisements وأوضح (سبتمبر نت) أن القصف استهدف صباح اليوم تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثية كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها. وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات للميليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها. وأسفر القصف الجوي والمدفعي عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للميليشيا الحوثية وجرح ومصرع من كان على متنها.

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