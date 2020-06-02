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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان... السعودية تمنح اليمن نصف مليار دولار وتوجه دعوة للمنظمات الدولية

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tyle="text-align: justify;">اعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مؤتمر المانحين الافتراضي بالرياض منح اليمن ، نصف مليار دولار كمساعدات.

ودعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام المؤتمر، المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين، كاشفا أن بلاده كانت قدّمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن.

ويركز مؤتمر المانحين على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخراً وأمراض أخرى.

من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية إلى أن الميليشيات الحوثية لم تقبل مبادرة وقف إطلاق النار، مؤكدا على حرص المملكة الدائم على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل في البلاد.