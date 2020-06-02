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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ورد قبل قليل.. شاهد السبب الحقيقي لمقتل المصور «نبيل القعيطي» والحافلة التي اختبئ خلفها قبل تصفيته (صور + تفاصيل خاصة)
قالت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن لمراسل " أحداث نت " قبل قليل، إن خلافا نشب بين المصور الموالي للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، نبيل القعيطي، ومواطن كان يستقل سيارة في منطقة دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن، ظهر اليوم .
وأضافت المصادر بأن سائق السيارة صرخ في وجه المصور "القعيطي " الذي كان يمشي وسط الشارع بدار سعد وهو يتحدث بهاتفه النقال، بعد أن كادت السيارة تصدمه ، مما دفع بالقعيطي إلى توجيه إهانات وسب للسائق ورمى عليه بحجر حطمت الزجاج النافذة الامامية للسيارة .
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وأردفت المصادر في سياق تصريحها لمراسل " أحداث نت " : بعد الإهانات التي وجهه المصور القعيطي لسائق السيارة وتحطيمه للزجاج الأمامي للسيارة ، قام السائق بإشهار مسدسه ووجهه إلى الأول، الذي بدوره فر إلى خلف حافلة صغيرة فتبعه المسلح وأطلق نحو ثلاث رصاصات عليه ثم فر .
. وبحسب المصادر فإنه تم إسعاف القعيطي إلى مستشفى أطباء بلا حدود إلى انه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى.
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