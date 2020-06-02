شكرا لبحثكم عن خبر بدأ بقتل أحد جيرانه ثم بوالده ووالدته.. يمني يرتكب مجزرة مروعة ضحيتها أسرته كاملة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن يمني، أمس الأثنين، على ارتكاب جريمة مروعة، راح ضحيتها أسرته بالكامل، في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر محلية، أن مرتكب الجريمة، أقدم على تصفة أسرته في مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز.

وبحسب المصادر فقد بدأ الجاني بقتل احد جيرانه، ثم بوالده ووالدته، واثنين من اشقائه، فيما آخر إثنين من أسرته في حالة حرجة.

وأشارت المصادر إلى أن مرتكب الجريمة مختل عقليًا، وقد قتل خمسة من أفراد أسرته، بينهم والده ووالدته، فيما لا يزال اثنين من ذات الأسرة في حالة حرجة، بالإضافة إلى واحد من جيرانه في محافظة تعز.