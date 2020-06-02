شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يحصد مزيد من الكوادر اليمنية بصنعاء .. وفاة طبيبة عيون ودكتور جامعي بالفيروس والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اودى فيروس كورونا المستجد الاثنين بحياة اثنين من الكوادر اليمنية طبيبة واكاديمية بالاضافة الى محامي اكاديمي . وافادت مصادر لـ"المشهد اليمني" وفاة الدكتورة آمال نعمان الذبحاني أحد أهم اطباء تجميل العيون في اليمن، وعضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة صنعاء, بعد معاناتها من فيروس كورونا لعدة ايام . واضافت المصادر ان أ.د/عبدالله سعيد الذبحاني ، استاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء توفي اليوم بعد اصابته بفيروس كورونا. ويعيش اليمن مشهد ضبابي تتضارب فيه المعلومات والبيانات بشأن حقيقة انتشار مرض فيروس كورونا المستجد خصوصاً في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي تصر على التكتم بشكل كامل على الوضع الصحي في تلك المحافظات، وترفض الكشف عن أعداد الإصابات بالمرض والوفيات الناجمة عنها.

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