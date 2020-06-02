شكرا لبحثكم عن خبر اول دولة عربية تعلن موعد فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بعد اغلاقها بسبب كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قرّرت تونس، الإثنين، السماح بالتنقل بين الولايات (المحافظات)، بداية من الخميس المقبل، وفتح حدودها البرية والجوية والبحرية، انطلاقا من 27 يونيو/ حزيران الجاري.

جاء القرار إثر اجتماع للهيئة العلمية والهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، برئاسة إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء، وفق بيان للحكومة.

وأوضح بيان الحكومة، أنه تقرّر السماح بالنقل والتنقّل بين الولايات بدءا من الخميس.

وكانت الحكومة قررت في7 أبريل/ نيسان الماضي، منع التنقلات بين الولايات (عددها 24 ولاية) وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبوءة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف البيان أنه تقرر أيضا "إجلاء التونسيين بالخارج بداية من الخميس، مع ضرورة الخضوع لأسبوع من الحجر الإجباري في النزل (السياحية/ غير حكومية) على نفقة العائدين في هذه الرحلات والخضوع لـ7 أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة".

كما قررت الحكومة في الاجتماع ذاته، فتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقا من 27 يونيو/ حزيران الحالي.

وكانت الحكومة التونسية، قررت في 17 مارس/ آذار الماضي اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة فيروس كورونا، بينها غلق حدودها الجوية والبحرية، عدا رحلات نقل البضائع وعمليات الإجلاء.

ووفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التونسية، الإثنين، تم تسجيل 7 إصابات بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى ألف و84، توفي منهم 48، وتعافى 964.‎