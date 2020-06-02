شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..ترامب يترجل خارج البيت الأبيض حاملا " الإنجيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين، مترجلًا من البيت الأبيض متوجهًا إلى كنيسة ساينت جون، المجاورة لمقرّ الرئاسة، والتي طالها أعمال تخريب خلال تظاهرة للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة.

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وتوجه ترامب إلى الكنيسة التي يطلق عليها اسم " كنيسة الرؤساء " والتي أضرم فيها النيران ليل الأحد، ثم توقف رافعاً كتاب الإنجيل، قائلا: " هذا أعظم بلد في العالم وسوف نضمن أمنه " .

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة على خلفية مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على يد شرطي أبيض، للتنديد بالعنصرية التي تشهدها البلاد.