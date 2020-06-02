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السلطات السودانية تعتقل خال عمر البشير

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عدن - ياسمين التهامي - قامت السلطات السودانية باعتقال خال عمر البشير، الصحفي الطيب مصطفى، مساء يوم أمس، الأثنين.

 

 

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ولم تكشف السلطات عن سبب الاعتقال، فيما رجح البعض أن الاعتقال تم لتورطه في قضايا فساد.

 

يذكر أن مصطفى شغل منصب رئيس منبر السلام العادل الإسلامي، وله مشاركات في المجتمع المدني.

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