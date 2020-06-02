شكرا لقرائتكم خبر عن معارض إيراني يكشف مراكز تصميم العمليات الإرهابية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتقد رضا جعفر زاده، نائب رئيس ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، سياسات وممارسات بلاده الإرهابية.
وأكد، في تصريحات له، أن السفارات الإيرانية الموجودة بعدة دول في العالم تعد مراكز تصميم للعمليات الإرهابية.
واتهم عدد من رموز النظام الإيراني، ومنهم وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، بأنهم ينفذون مخططات إرهابية ضد المناهضين لحكمهم من عناصر المقاومة في الخارج.
وشدد على ضرورة التصدى الحاسم للممارسات الإيرانية لمنع القمع الداخلي في إيران، والعمليات الإرهابية في الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر معارض إيراني يكشف مراكز تصميم العمليات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.