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قرار جديد من إندونيسيا بشأن حجاجها لهذا العام

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من إندونيسيا بشأن حجاجها لهذا العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسمت إندونيسيا موقفها بشأن حج مواطنيها هذا العام، حيث قررت وزارة الشؤون الدينية بها إلغاء الحج .

 

 

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وجاء قرار الوزارة على إثر تفشي فيروس الجديد، والذى كان له تداعيات على مختلف القطاعات بعدة دول.

 

يذكر أن حصة الحجاج في إندونيسيا كانت تقدر هذا العام بنحو 221 ألف حاج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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