شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من إندونيسيا بشأن حجاجها لهذا العام والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حسمت إندونيسيا موقفها بشأن حج مواطنيها هذا العام، حيث قررت وزارة الشؤون الدينية بها إلغاء الحج .
وجاء قرار الوزارة على إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، والذى كان له تداعيات على مختلف القطاعات بعدة دول.
يذكر أن حصة الحجاج في إندونيسيا كانت تقدر هذا العام بنحو 221 ألف حاج.
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