مقاتلات التحالف تدمِّر منصة إطلاق صواريخ حوثية في البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 الخليج 365 ـ البيضاء دمرت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم، منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

Advertisements ووفق مصدر عسكري، دمرت المقاتلات، بغارة جوية منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لمليشيا ‎الحوثي الإرهابية كانت تتموضع في موقع شعب اليابس بمنطقة الدقيق. كما استهدفت المقاتلات بغارة ثانية تجمعات حوثية بموقع الجريف في ذات منطقة الدقيق الواقعة بين مديريتي ذي ناعم والطفة. واسفرت الغارة عن مصرع عدد من العناصر الحوثية وجرح آخرين

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