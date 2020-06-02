التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في مأرب والجوف وسقوط قتلى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 02/حزيران/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظتي الجوف ومأرب شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعات للمليشيا في مديريتي "خب والشعف" و "المطمة" بمحافظة الجوف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة. وفي محافظة مأرب، شن التحالف غارات على مواقع للمليشيا بمديرية صرواح التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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