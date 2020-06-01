شكرا لبحثكم عن خبر ”المشاط“ يعلن عن وفاة العشرات من قيادات الجماعة والمسؤولين في حكومة ”صنعاء“ بفيروس ”كورونا“.. تعرف على أسمائهم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف، مهدي المشاط رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين عن وفاة العشرات من قيادات الجماعة والمسؤولين في حكومة الانقلاب بصنعاء، في ظل رفض الجماعة الافصاح عن عدد المتوفين والمصابين بوباء كورونا في مناطق سيطرتها.

ورصد محرر ”مأرب برس“، عشرات التعازي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، بنسختها الحوثية، بعث بها ”المشاط“، خلال الشهرين الماضيين، لعائلات شخصيات اجتماعية أو كانت تتقلد مناصب حكومية في حكومة الانقلاب التابعة لجماعته.

ولا يعني أن كل المتوفين توفوا بوباء كورونا؛ لكن الغالبية منهم كانت وفاتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس، وعادة ما يعيد الحوثيون الأسباب إلى "مرض عضال".

وأخيرا اعترف الحوثيون، بتفشي فيروس ”كورونا“ بشكل كبير جدا في العاصمة صنعاء وكل المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، الا انهم رفضوا الافصاح عن إحصائيات محددة.

وتمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بعشرات التعازي لأقارب متوفين نتيجة كورونا بمناطق سيطرة الحوثيين، وتتحدث مصادر طبية وصحية عن آلاف الإصابات ومئات الوفيات حتى الآن.

أسماء الشخصيات الاجتماعية والقادة الحوثيين اللذين كشفت تعازي المشاط عن وفاتهم خلال الشهرين الماضيين:

1 ـ عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد سيف الشرجبي.

2 ـ الشيخ علي حسين الوادعي.

3 ـ الشيخ حسن بن ناصر أحمد المعوضي.

4 ـ القاضي عبدالله عبدالكريم العنسي.

5 ـ العلامة الحبيب علي بن مشهور بن محمد سالم بن حفيظ العلوي.

6 ـ الشيخ علي بن علي صالح علوان.

7 ـ الشيخ عبدالكريم بن يحيى السيلي.

8 ـ الشاعر حسن عبدالله الشرفي.

9 ـ عضو مجلس النواب عبد الرحمن عبد الله المحبشي.

10 ـ رئيس ومؤسس جامعة دار العلوم الشرعية القاضي والمعلم العلامة الفاضل محمد بن علي مرعي.

11 ـ القاضي عبدالله علي أحمد الجنداري عضو المحكمة العليا سابق.

12 ـ االشيخ عبده أمين أبو رأس، شقيق رئيس مؤتمر صنعاء.

13 ـ البرلماني السابق ورجل الأعمال الشيخ محمد يحيى علي أبو الرجال.

14 ـ الدكتور أحمد علي المؤيد.

15 ـ اللواء الركن يحيى بن علي ناجي القوسي قائد محور تعز سابقا.

17 ـ الشيخ أحمد علي جمعان.

18 ـ الشيخ أحمد محمد أبو شوارب.

19 ـ القيادي علي محمد المنصوب المزجاجي.

20 ـ الشيخ سعيد بن حيدر الأمير.

21 ـ القاضي عبدالله علي الجمرة رئيس هيئة مكتب رفع المظالم التابع للحوثيبن.

22 ـ القاضي إسماعيل بن علي شرف أبوطالب.

23 ـ القاضي عباس أحمد الشرعي.

24 ـ المهندس علي بن علي قايد الشاهري.

25 ـ المهندس علي بن علي عبدالله السلال.

26 ـ الشيخ ‫‫‫عبدالله بن حسين بن علي الرصاص.

27 ـ القاضي علي عبدالواحد المهلل عضو المحكمة العليا.

28 ـ الشيخ علي بن أحمد الأمير.

29 ـ الشيخ مجاهد عزيز الحيدري.

30 ـ العلامة محمد علي الجنيد.

31 ـ القاضي حمود طاهر القاسمي عضو المحكمة العليا.

32 ـ الشيخ مبارك بن محمد بن فريد الطوسلي العولقي.

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