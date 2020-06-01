شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: الامارات تصعق الزبيدي وتقدم للرئيس هادي عرض مغري سيجعله الحاكم المطلق للجنوب مقابل هذا الشرط الوحيد..شاهد رد الرئيس هادي على العرض الاماراتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الامارات تصعق الزبيدي وتقدم للرئيس هادي عرض مغري سيجعله الحاكم المطلق للجنوب مقابل هذا الشرط الوحيد..شاهد رد الرئيس هادي على العرض الاماراتي

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الامارات تصعق الزبيدي وتقدم للرئيس هادي عرض مغري سيجعله الحاكم المطلق للجنوب مقابل هذا الشرط الوحيد..شاهد رد الرئيس هادي على العرض الاماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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