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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااام :الشرعية تزف اسعد خبر لكافة المغتربين اليمنيين في السعودية وتجعلهم يطيرون فرحا وتعلن رسميا عن قرار تاريخي اثلج صدورهم ( نص القرار )

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