وفاة قيادي حوثي في رضمة إب نتيجة إصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

إب - الخليج 365

توفي قيادي حوثي بمحافظة إب "وسط البلاد" بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا.



وقالت مصادر مطلعة إن قياديا حوثيا في مديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب ويدعى "عبده صالح البحش"، توفي بعد أيام من إدخاله للعزل الصحي والمعالجة نتيجة إصابته بوباء كورونا.

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي يعمل مشرفاً للمليشيا في مربع "كحلان" بمديرية الرضمة، وأصيب بالفايروس في 16 مايو الجاري وتوفي يوم أمس.

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وبحسب المصادر فقد تم عزل إثنين من أفراد أسرة القيادي البحش.

المصادر تحدثت عن إصابات أخرى بين قيادات حوثية خالطها القيادي البحش وتخضع حاليا للحجر الصحي.

وتأتي هذه الوفاة بعد أيام من وفاة القيادي البارز جميل الكحلاني والذي يدعى بـ"أبو خليل" بفيروس كورونا، حيث كان يشغل الكحلاني رئيس لجنة الحشد ونائب المشرف العام بمديرية السياني جنوب محافظة إب.

وأكدت مصادر طبية تسجيل عدد من الحالات بوباء كورونا في محافظة إب، وسط تكتم المليشيا وإنكارها وجود الوباء في المحافظة، رغم تأكيد مصادر طبية عدة أن عشرات الإصابات والوفيات تم تسجيلها الأيام الماضية في عدة مستشفيات بمدينة إب، بينما البعض توفوا في منازلهم.