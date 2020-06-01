شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة فاتنة الجمال تظهر على قناة "الحدث" ..شاهدو ما الذي حدث لوجهها بعد عمليات التجميل ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الإعلامية "لارا نبهان" على شاشة قناة الحدث الاخبارية بإطلالة جديدة ، اضافت إليها مزيدا من الجمال والظهور الصاخب الذي يشد المشاهدين . وارتدت "لارا نبهان" في اطلالتها الاخيرة اثناء تقديمها نشرة الأخبار ، «بلوزة سوداء ذات طابع كلاسيكي ، وبنطال أحمر » ، وتميزت من خلال هذة الأطلاله على بقية مذيعات قناة "الحدث" ،بما فيهم الجميلة "كريستيان" . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * شاهد الأمير السعودي الذي خطف قلوب الفتيات بوسامته الساحرة واصبح فتنة النساء بالسعودية... (صور) * مذيعة فاتنة الجمال تظهر على قناة "الحدث" ..شاهدو ما الذي حدث لوجهها بعد عمليات التجميل ..(فيديو) * صور صادمة لمذيعة قناة الجزيرة علا الفارس مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد.. شاهد * نجم طيور الجنة الوليد مقداد يكشف معلومات مفاجئة وغير متوقعة عن خطيبته.. وما الذي حدث بينهما.. شاهد الفيديو * شاهد: امير سعودي يتزوج فنانة مصرية شهيرة عمرها 74 سنة وتزوجت قبله 4 اشخاص.. "صور" Advertisements * نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة شمس الملا تفاجئ الجميع بظهور جريئ وصادم.. شاهد الصور الفاضحة التي لم يتخيلها أحد * هل تذكرون نجمة مسلسل "باب الحارة" لطيفة .. شاهدو كيف ظهرت اليوم .. ارتدت ملابس فاضحه وكشفت عن ساقها وصدرها ..(صور) * شاهد كيف كان شكل الفنانة نسرين طافش قبل ان تجري عمليات تكبير لصدرها ومؤخرتها... صور * تسريب صور عارية لفنانة مشهورة تبرعت بنصف ثروتها للاعمال الانسانية... كشفت عن صدرها وحاولت تغطية مابين فخذيها بيدها... شاهد * تعرف على اللعبة الالكترونية التي ادمنها محمد بن سلمان ويلعبها بشكل يومي وصرف فيها اكثر من 70 الف دولار.. صور وتفاصيل • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- لارا نبهان هي مذيعة أخبار وصحفية لبنانية ، ولدت في منطقة "زحلة" في 17 يوليو 1989 - ودرست الإعلام في الجامعة الأنطونية في زحلة قبل الانتقال عام 2012 للعمل في قناة العربية، ومن ثم قناة الحدث .

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